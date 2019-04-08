2019-04-08T15:03:07+03:00
Недвижимость

Жителям Курска рассказали про мизерный перерасчет по отоплению

Ситуацию пояснила «Квадра»
Яна ШЕЛЕСТ
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В теплосетевой компании пояснили, как пересчитывали платежиВ теплосетевой компании пояснили, как пересчитывали платежиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Куряне получили квитанции от «Квадры» с обещанным перерасчетом за отопление. К удивлению горожан, сумма перерасчета составила от 3 до 15 рублей, что у одних вызвало смех, у других – недоумение.

В теплосетевой компании пояснили, как пересчитывали платежи.

— Перерасчет производился за 6 дней декабря, рассчитанных с НДС 2019 г. (20 %), а не по налоговой ставке 2018 г. (18 %). Из стоимости отопления для дома за декабрьские дни, определенной с применением НДС 20 %, вычиталась стоимость тех же дней, рассчитанная по действовавшей до января налоговой ставке 18 %.

Полученная разница делилась на общую площадь дома и умножалась на метраж квартиры. В результате сумма перерасчета на квартиру составила от 3 до 15 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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