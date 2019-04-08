В Курске нашли пропавшего школьника
9-летний мальчик исчез из вида во время прогулки с отцом
ЧП произошло в парке ЖелезнодорожниковФото: Светлана ВОЛКОВА
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Вечером 7 апреля в Железнодорожном округе Курска к патрульному наряду вневедомственной охраны обратился мужчина. Он сообщил о пропаже своего девятилетнего сына. Мальчик пропал у него из вида во время вечерней прогулки в парке Железнодорожников.
Информация о потерявшемся ребенке была незамедлительно передана всем нарядам Росгвардии и в полицию. Вскоре недалеко от парка экипаж группы задержания обнаружил мальчика, который гулял без сопровождения взрослых и подходил под описание разыскиваемого.
Ребенка передали отцу.
ИСТОЧНИК KP.RU