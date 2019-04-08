2019-04-08T14:54:52+03:00
Происшествия

Под Курском с большегрузов снимали аккумуляторы

Подозреваемые задержаны
Ольга ДАНИЛОВА
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Подозрение пало на двух молодых людейПодозрение пало на двух молодых людейФото: Светлана ВОЛКОВА
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Железногорские полицейские задержали подозреваемых в серии краж аккумуляторов. В полицию Железногорска заявления от водителей большегрузов стали поступать еще в марте. Во время оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личности злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 19-20 лет, один из которых местный житель, другой – житель соседней области, рассказали в полиции.

Со слов подозреваемых ночью, передвигаясь на автомобиле, они присматривали большегрузы, оставленные без охраны и воровали аккумуляторы. Похищенные аккумуляторы они сдавали на металлолом, а вырученные от сделок деньги, тратили. Сейчас установлена их причастность к четырем преступлениям. Против подозреваемых завели уголовные дела, предусмотренные частью 2 статьи 158 УК РФ. Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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