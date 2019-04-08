В Курской области барменша сняла с карты клиента 80 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:49 2019-04-08T13:49:03+03:00

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В МО МВД России «Железногорский» с заявлениями о краже денег со счетов обратились двое местных жителей.

Один из них, отдыхая в увеселительном заведении, попросил барменшу помочь ему рассчитаться за выпивку при этом передав ей свою банковскую карту и назвав пин-код. Она выполнила его просьбу, а заодно, воспользовавшись тем, что клиент был пьян и надеясь на то, что он вряд ли восстановит события вечера, сняла с его карточки 80 тысяч рублей.

Другой потерпевший, распивая спиртные напитки в компании людей, ведущих асоциальный образ жизни, передал одному из них карту и попросил купить еще выпивки и закуски. После этого, с его счета исчезло более 26 тысяч рублей, рассказали в полиции.

Против всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» частью 3 статьи 158 УК Российской Федерации.

Сотрудники полиции информируют граждан о том, что кража с банковского счета, а равно и электронных денежных средств, перенесена в разряд тяжких преступлений, и теперь подозреваемым в подобном деянии грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU