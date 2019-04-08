В Курске отметят Международный день танца
В конце апреля весь танцующий мир – профессиональные и самодеятельные артисты, ансамбли бального и народного танца, театры оперы и балета, современные танцевальные труппы отмечают Международный день танца.
По традиции в преддверии Международного дня танца в Курской филармонии проходят праздничные концерты. В концертной программе примут участие сразу три хореографических коллектива, которые покажут свое мастерство не только в русских народных танцах, но и в современной хореографии.
Праздничную программу для вас подготовили балетмейстеры Василий Башлаков и Наталья Глухарева со своими неподражаемыми коллективами – ансамблем танца «Соловьиный край России», ансамблем современного танца Jump и театром танца «VIP-поколение».
(6+)
Концертный зал «Свиридовский»
ул. Сонина, д. 4
13, 14 апреля в 17.00
ИСТОЧНИК KP.RU