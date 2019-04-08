2019-04-08T13:10:53+03:00
Звезды

В Курске отметят Международный день танца

В программе - «Соловьиный край России», ансамбль современного танца Jump и театр «VIP-поколение»
Ольга ДАНИЛОВА
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День танца отметят концертомДень танца отметят концертомФото: Светлана ВОЛКОВА
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В конце апреля весь танцующий мир – профессиональные и самодеятельные артисты, ансамбли бального и народного танца, театры оперы и балета, современные танцевальные труппы отмечают Международный день танца.

По традиции в преддверии Международного дня танца в Курской филармонии проходят праздничные концерты. В концертной программе примут участие сразу три хореографических коллектива, которые покажут свое мастерство не только в русских народных танцах, но и в современной хореографии.

Праздничную программу для вас подготовили балетмейстеры Василий Башлаков и Наталья Глухарева со своими неподражаемыми коллективами – ансамблем танца «Соловьиный край России», ансамблем современного танца Jump и театром танца «VIP-поколение».

(6+)

Концертный зал «Свиридовский»

ул. Сонина, д. 4

13, 14 апреля в 17.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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