2019-04-08T13:02:19+03:00
Происшествия

Жительницу Курска обманули банковские мошенники

Курянке пообещали кредит на три миллиона рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Женщина продиктовала собеседнику все данные своей кредиткиЖенщина продиктовала собеседнику все данные своей кредитки
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Жительнице Курска позвонили и сообщили, что банк одобряет ей кредит на три миллиона рублей под минимальный процент. Деньги предложили незамедлительно зачислить на банковскую карту, сообщили в УМВД по Курской области.

Курянка согласилась и продиктовала собеседнику все данные своей кредитки – номер, имя владельца и три цифры кода с обратной стороны. Банковский работник вежливо предупредил, что в ближайшее время на мобильный телефон придёт СМС с цифровым паролем для подтверждения операции.

В сообщении было указано, что запрашивать коды могут только мошенники и называть их кому-либо нельзя. Курянку это не смутило. Она продиктовала пароль и в течение нескольких минут лишилась всех сбережений – более 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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