Курян приглашают послушать классику

СЕГОДНЯ 12:48 2019-04-08T12:48:22+03:00

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В 2006 году ведущие артисты симфонического оркестра Курской государственной филармонии организовали новый творческий коллектив – ансамбль камерной музыки «Барокко». В репертуаре коллектива – камерная музыка старинных мастеров XVIII века, сочинения композиторов классической и романтической эпох, а также популярные произведения современных авторов, среди них сочинения И. С. Баха, А. Вивальди, В. А. Моцарта, Ф. Шопена, К. Дебюсси, С. В. Рахманинова, Д. Д. Шостаковича, а также А. Пьяццоллы, Р. Гальяно и других. «Барокко» постоянно пополняет свой репертуар произведениями собственного переложения, востребован в различных направлениях просветительской деятельности филармонии.

Ансамбль со своим бессменным руководителем Юрием Красниковым представит новую программу, украшением которой станут солистки филармонии Анна Сидоренко и Светлана Саркисян. В концерте прозвучат сочинения М. Глинки, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, А. Гурилева, Б. Фомина, М. Пуаре и другие.

(6+)

Концертный зал «Свиридовский»

ул. Сонина, д. 4

11 апреля в 19.00

ИСТОЧНИК KP.RU