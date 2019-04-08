2019-04-08T12:15:05+03:00
Звезды

В Курском драмтеатре показали "Портрет Дориана Грея" [фото, видео]

Театральный сезон продлится до конца апреля
Ольга ДАНИЛОВА
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Спектакль поставлен режиссером из БерлинаСпектакль поставлен режиссером из БерлинаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В минувшие выходные на сцене Курского драмтеатра показали постановку по классической пьесе Оскара Уальда "Портрет Дориана Грея". Спектакль поставлен Сергеем Коромщиковым (Германия, Берлин), художник – постановщик - лауреат Государственной премии России Александр Кузнецов.

Постановка собрала полный зал Фото: Светлана ВОЛКОВА

Постановка собрала полный залФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вечная молодость, совершенная красота, страстные влечения, азарт - на протяжении многих тысячелетий человек гонится за мнимыми и призрачными идеалами, не останавливаясь ни перед чем.

Пьеса рассказывает о вечных ценностях Фото: Светлана ВОЛКОВА

Пьеса рассказывает о вечных ценностяхФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вот и герой Оскара Уайльда, юный и необыкновенно привлекательный юноша, Дориан Грей поддается всем искушениям, которые щедро предлагает ему жизнь – но на его лице, ни порок, ни годы не оставляют следа. Ни привязанности, ни любви, ни страха, никаких ценностей и условностей - вот она настоящая жизнь, которая льется, как сладкий эликсир!

Неудивительно, что Дориан Грей стал героем нарицательным. Сегодня наступило время "дорианов". Разве не он - кумир и идол современного поколения? Мы так страстно хотим быть вечно молодыми, не стареть, не знать ни усталости, ни тревог и видеть в зеркале безупречное создание. С упоением наслаждаться каждым мгновением сегодняшнего дня и рьяно упиваться эгоизмом.

"Портрет Дориана Грея" - одна из самых удачных постановок Курского драмтеатра по отзывам зрителей Фото: Светлана ВОЛКОВА

"Портрет Дориана Грея" - одна из самых удачных постановок Курского драмтеатра по отзывам зрителейФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дориан Грей раскрыл секрет вечности и подчинил себе само время. Но сделает ли это его счастливым? И чем он заплатит за свои игры с судьбой? Не зря говорят: «Бойся своих желаний - они имеют свойство сбываться».

Это таинственная история успеха и падения, больших денег и предельного риска, человеческой красоты и морального уродства. И, может быть, это новый миф о сверхчеловеке…

Спектакль "Портрет Дориана Грея".

ИСТОЧНИК KP.RU

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