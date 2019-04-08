Курянин забрал чужой телефон и попал под уголовное дело
В полицию обратилась жительница Курчатова и сообщила о пропаже мобильного телефона. Стражи порядка установили, что курянка случайно оставила телефон в магазине, сообщили в УМВД по Курской области.
На записи камеры видеонаблюдения оперативники заметили, как один из посетителей, стоя в очереди к кассе за потерпевшей, воспользовался тем, что женщина оставила телефон без присмотра, и похитил его.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого – им оказался ранее не судимый 24-летний житель Курска. Телефон мужчина вернул. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU