Курянин забрал чужой телефон и попал под уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-08T11:28:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию обратилась жительница Курчатова и сообщила о пропаже мобильного телефона. Стражи порядка установили, что курянка случайно оставила телефон в магазине, сообщили в УМВД по Курской области.

На записи камеры видеонаблюдения оперативники заметили, как один из посетителей, стоя в очереди к кассе за потерпевшей, воспользовался тем, что женщина оставила телефон без присмотра, и похитил его.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого – им оказался ранее не судимый 24-летний житель Курска. Телефон мужчина вернул. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU