С начала года за медпомощью обратились семеро пострадавших от клещей курян

СЕГОДНЯ 11:15 2019-04-08T11:15:24+03:00

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По информации Курского территориального центра медицины катастроф, с начала года по поводу укусов клещей в медицинские организации области обратилось семь человек.

Клещи встречаются на всей территории региона. Среди наиболее вероятных мест нападения, которые были названы пострадавшими в прошлом году, - лесные массивы, лесопарковые зоны, городские парки и скверы, дачные участки, отметили в МЧС.

Клещи являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз, эрлихиоз, туляремия, лихорадка Западного Нила (ЛЗН).

Клещи поджидают жертву на траве, реже на кустарниках, но никогда не заползают на деревья, не падают и не прыгают с них. Стоит рядом с ним оказаться человеку, как насекомое прицепившись к коже, одежде, ползет вверх, пока не найдет укромное место, чтобы присосаться к телу.

Обрабатывайте одежду специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно). Эти средства не следует наносить на кожу и перед применением, обязательно, необходимо читать инструкцию на конкретное средство, отмечают в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU