Николай Овчаров покинул мэрию Курска

СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-08T10:59:50+03:00

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8 апреля Николай Овчаров покинул пост главы Курска. С сегодняшнего дня обязанности мэра исполняет Сергей Малахов.

Напомним, 2 апреля на заседании Курского городского собрания глава города Николай Овчаров попросил внести в повестку дня вопрос о досрочном прекращении своих полномочий.

Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий Главы города Курска. Они поблагодарили Николая Овчарова за многолетний, добросовестный труд.

ИСТОЧНИК KP.RU