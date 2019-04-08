Николай Овчаров покинул мэрию Курска
С сегодняшнего дня обязанности мэра исполняет Сергей Малахов
С сегодняшнего дня обязанности мэра исполняет Сергей Малахов.Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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8 апреля Николай Овчаров покинул пост главы Курска. С сегодняшнего дня обязанности мэра исполняет Сергей Малахов.
Напомним, 2 апреля на заседании Курского городского собрания глава города Николай Овчаров попросил внести в повестку дня вопрос о досрочном прекращении своих полномочий.
Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий Главы города Курска. Они поблагодарили Николая Овчарова за многолетний, добросовестный труд.
ИСТОЧНИК KP.RU