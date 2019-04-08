2019-04-08T10:33:15+03:00
Здоровье

Роман Старовойт посетил онкодиспансер

Глава региона проверил, как движутся работы по строительству третьей очереди
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В лечебно-хирургическом корпусе будут проводить около 10 тысяч операций в годВ лечебно-хирургическом корпусе будут проводить около 10 тысяч операций в годФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Радиологический и палатный корпуса нового областного онкодиспансера сдали в эксплуатацию в 2012 году. Тогда же началось строительство третьего комплекса диспансера. В него входят здание поликлиники на 500 посещений в день и лечебно-хирургический корпус на 340 коек.

В поликлинике принимают пациентов с 2014 года. Заканчивается строительство пятиэтажного лечебно-хирургического корпуса. Полностью готов операционный блок, а в палатном корпусе заканчиваются отделочные работы. В лечебно-хирургическом корпусе будут проводить около 10 тысяч операций в год.

Роман Старовойт осмотрел будущие палаты, готовые операционные и проверил их оснащение. В операционных установлена самая современная, уникальная медицинская аппаратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В курском заповеднике проснулись ежи
Курянин забрал чужой телефон и попал под уголовное дело
С начала года за медпомощью обратились семеро пострадавших от клещей курян
Николай Овчаров покинул мэрию Курска
В Курской области патрулируют водоемы
В Курской области потеплеет до +19 градусов
В Курской области погиб человек на пожаре
С 13 апреля в Курске начнут курсировать дачные автобусы
В Курской области уничтожили минометную мину времен Великой Отечественной войны
В Курской области планируют увеличить площади интенсивных садов
В Курске проверяют правомерность перехода многоэтажек в УК
В Курской области ужесточен контроль за палами травы
Куряне заплатят в разы больше за благоустройство дворов
В центре Курска задержали дебошира
Под Курском нашли авиабомбу
Сотрудника курской "Квадры" оштрафовали за отсутствие горячей воды
Суд отказался оправдать курянина, осужденного за убийство девушки
В Курской области на производстве с начала года погибли четыре человека
В курских колониях проходит "неделя молитвы"
Курян призывают сообщать о пьяных за рулем
В Курске задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
В Курске проведут прием столичные кардиологи
Более трети населения Курской области - пенсионеры
В Курске пройдет фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования
Курянам предлагают измерить давление и определить индекс массы тела
Житель Курска украл у соседки банковскую карту