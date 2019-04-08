Роман Старовойт посетил онкодиспансер
Радиологический и палатный корпуса нового областного онкодиспансера сдали в эксплуатацию в 2012 году. Тогда же началось строительство третьего комплекса диспансера. В него входят здание поликлиники на 500 посещений в день и лечебно-хирургический корпус на 340 коек.
В поликлинике принимают пациентов с 2014 года. Заканчивается строительство пятиэтажного лечебно-хирургического корпуса. Полностью готов операционный блок, а в палатном корпусе заканчиваются отделочные работы. В лечебно-хирургическом корпусе будут проводить около 10 тысяч операций в год.
Роман Старовойт осмотрел будущие палаты, готовые операционные и проверил их оснащение. В операционных установлена самая современная, уникальная медицинская аппаратура.
ИСТОЧНИК KP.RU