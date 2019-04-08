2019-04-08T10:00:47+03:00
Спасатель

В Курской области патрулируют водоемы

С начала месяца спасатели провели 20 рейдов
Яна ШЕЛЕСТ
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Ни одного «запрещенного» плавсредства на акватории зарегистрировано не былоНи одного «запрещенного» плавсредства на акватории зарегистрировано не былоФото: Яна ШЕЛЕСТ
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До открытия купального сезона еще почти два месяца, но сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Курской области продолжают контролировать водоемы. Ежедневно безопасность на реках и прудах осуществляют три патрульные группы из числа инспекторов Центра ГИМС, представителей ВОСВОДа и внештатных инспекторов по маломерным судам.

Инспекторы также контролируют движение маломерных судов. Сезон навигации открылся еще 1 апреля. Представители ГИМС предупреждают водителей маломерных судов об ограничении движения судов с моторами из-за нереста рыбы до 10 июня. На сегодняшний день ни одного «запрещенного» плавсредства на акватории зарегистрировано не было.

Под пристальным вниманием спасателей и отдыхающие вблизи водных объектов рыбаки и дети. Во время рейдом специалисты проводят беседы, напоминают правила безопасности, следят за тем, чтобы дети не находились одни вблизи водоемов, раздают памятки.

С начала месяца спасатели уже провели порядка 20 профилактических рейдов по контролю за соблюдением требований безопасности при нахождении вблизи водоемов. К сожалению, многие пренебрегают правилами. 4 апреля в Курске в реке Сейм было обнаружено тело мужчины. А 15 марта в Рыльске в реке утонул восьмилетний мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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