С 13 апреля в Курске начнут курсировать дачные автобусы
Администрация установила восемь остановок
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Сезон дачно-огородных перевозок начнется 13 апреля и продлится до 13 октября. Как сообщили в группе «Общественный транспорт Курска», администрация города издала постановление, установившее места отправления автобусов к садово-огородным участкам. Это следующие восемь остановок:
- «Льговский поворот»
- «ул. Дубровинского»
- «Типография»
- «ул. Черняховского»
- «Железнодорожная больница»
- «Площадь Героев Курской битвы», а также транспортно-пересадочный узел, расположенный на площади Героев КУрской битвы по ул. Карла Маркса,59 (в районе ТЦ "Европа-10)
- «Автовокзал»
- «Автостанция+».
ИСТОЧНИК KP.RU