С 13 апреля в Курске начнут курсировать дачные автобусы

СЕГОДНЯ 12:27 2019-04-07T12:27:39+03:00

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Сезон дачно-огородных перевозок начнется 13 апреля и продлится до 13 октября. Как сообщили в группе «Общественный транспорт Курска», администрация города издала постановление, установившее места отправления автобусов к садово-огородным участкам. Это следующие восемь остановок:

- «Льговский поворот»

- «ул. Дубровинского»

- «Типография»

- «ул. Черняховского»

- «Железнодорожная больница»

- «Площадь Героев Курской битвы», а также транспортно-пересадочный узел, расположенный на площади Героев КУрской битвы по ул. Карла Маркса,59 (в районе ТЦ "Европа-10)

- «Автовокзал»

- «Автостанция+».

ИСТОЧНИК KP.RU