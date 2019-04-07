2019-04-07T12:27:39+03:00
Общество

С 13 апреля в Курске начнут курсировать дачные автобусы

Администрация установила восемь остановок
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сезон дачно-огородных перевозок начнется 13 апреля и продлится до 13 октября. Как сообщили в группе «Общественный транспорт Курска», администрация города издала постановление, установившее места отправления автобусов к садово-огородным участкам. Это следующие восемь остановок:

- «Льговский поворот»

- «ул. Дубровинского»

- «Типография»

- «ул. Черняховского»

- «Железнодорожная больница»

- «Площадь Героев Курской битвы», а также транспортно-пересадочный узел, расположенный на площади Героев КУрской битвы по ул. Карла Маркса,59 (в районе ТЦ "Европа-10)

- «Автовокзал»

- «Автостанция+».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области уничтожили минометную мину времен Великой Отечественной войны
В Курской области планируют увеличить площади интенсивных садов
В Курске проверяют правомерность перехода многоэтажек в УК
В Курской области ужесточен контроль за палами травы
Куряне заплатят в разы больше за благоустройство дворов
В центре Курска задержали дебошира
Под Курском нашли авиабомбу
Сотрудника курской "Квадры" оштрафовали за отсутствие горячей воды
Суд отказался оправдать курянина, осужденного за убийство девушки
В Курской области на производстве с начала года погибли четыре человека
В курских колониях проходит "неделя молитвы"
Курян призывают сообщать о пьяных за рулем
В Курске задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
В Курске проведут прием столичные кардиологи
Более трети населения Курской области - пенсионеры
В Курске пройдет фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования
Курянам предлагают измерить давление и определить индекс массы тела
Житель Курска украл у соседки банковскую карту