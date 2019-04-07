2019-04-07T12:04:01+03:00
Происшествия

В Курской области уничтожили минометную мину времен Великой Отечественной войны

ВОП нашли в Поныровском районе
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета поступило 6 апреля на телефон «Службы спасения-112». Очевидцы рассказали, что нашли ВОП времён Великой Отечественной Войны в селе 2- Поныри одноименного района.

На место обнаружения направили группу спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Как пояснили в региональном ГУ МЧС, минометную мину изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Напомним, что накануне в этом же районе местные жители обнаружили авиабомбу.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно сразу позвонить в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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