В Курской области планируют увеличить площади интенсивных садов

СЕГОДНЯ 09:03 2019-04-06T09:03:22+03:00

К 2024 году производство плодов намерены увеличить до 70 тысяч тонн

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В тех районах Курской области, где исторически произрастали сады – Обоянском, Беловском, Курском – за последние пять лет заложено около 500 гектаров новых садов интенсивного типа, плодопитомников и ягодных кустарников: малины, смородины, крыжовника. Этим успешно занимаются такие хозяйства, как ООО «Псельское» (Беловский район), ООО «Обоянский сад», ООО «Зоринский сад» ИП «Сойников» (Обоянский район), КФХ Лещенко, КФХ Мельник и ООО «Копторг» (Курский район). Они получили государственную поддержку в размере 250 млн рублей, сообщили в администрации региона.

В ближайшей перспективе – до 2024 года – планируется увеличить в регионе площади интенсивных садов до 1700 гектаров. Благодаря этому производство плодов увеличится в два раза и вырастет до 70 тыс. тонн в год. Для сравнения: в 2018 году урожай, собранный в садах региона, составил 35 тыс. тонн.

Для получения высоких результатов в садоводстве будут использоваться саженцы сортов с высокими вкусовыми и питательными характеристиками. Не останутся без внимания традиционные для курских садов сорта «Богатырь», «Синап орловский», «Жигулевское», «Мельба» и, конечно, «Антоновка обыкновенная».

Одновременно продумываются вопросы хранения урожая. Сейчас в Обоянском районе реконструируются старые и вводятся в эксплуатацию новые современные фруктохранилища.

Сельхозтоваропроизводители, которые занимаются этой работой, могут рассчитывать на существенные меры государственной поддержки. Возмещается в пределах 85-90% затрат на закладку и уход за молодыми садами, а также предусматривается возмещение 20% прямых понесенных затрат на строительство и реконструкцию плодохранилищ.

По вопросам господдержки в отрасли садоводства необходимо обращаться в комитет АПК Курской области по тел. 70-16-86, контактное лицо: Александр Николаевич Бобков.

ИСТОЧНИК KP.RU