В Курске проверяют правомерность перехода многоэтажек в УК
Госжилинспекция проверяет правомерность перехода курских многоэтажек в управляющие компании. Речь идет о доме № 7 по Магистральному проезду. Сейчас жильцы этой многоэтажки получают квитанции для оплаты ЖКУ одновременно от ООО УК «ПАРКОВАЯ» и ООО УК «СОСЕДИ».
Вопросом фальсификации протоколов общих собраний собственников, где вынесено решение о переходе дома в вышеуказанные организации, займутся прокуратура и УМВД. Соответствующие заявления направлены Государственной жилищной инспекцией Курской области.
В связи с этим случаем Госжилинспекция начала проверку правомерности перехода всех домов в управление ООО УК «ПАРКОВАЯ» и ООО УК «СОСЕДИ».
ИСТОЧНИК KP.RU