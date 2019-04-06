2019-04-06T08:56:26+03:00
Происшествия

В Курске проверяют правомерность перехода многоэтажек в УК

Вопросом проверки достоверности протоколов займутся УВД и прокуратура
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Куряне получили платежки от двух УК сразуКуряне получили платежки от двух УК сразуФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Госжилинспекция проверяет правомерность перехода курских многоэтажек в управляющие компании. Речь идет о доме № 7 по Магистральному проезду. Сейчас жильцы этой многоэтажки получают квитанции для оплаты ЖКУ одновременно от ООО УК «ПАРКОВАЯ» и ООО УК «СОСЕДИ».

Вопросом фальсификации протоколов общих собраний собственников, где вынесено решение о переходе дома в вышеуказанные организации, займутся прокуратура и УМВД. Соответствующие заявления направлены Государственной жилищной инспекцией Курской области.

В связи с этим случаем Госжилинспекция начала проверку правомерности перехода всех домов в управление ООО УК «ПАРКОВАЯ» и ООО УК «СОСЕДИ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области планируют увеличить площади интенсивных садов
В Курской области ужесточен контроль за палами травы
Куряне заплатят в разы больше за благоустройство дворов
В центре Курска задержали дебошира
Под Курском нашли авиабомбу
Сотрудника курской "Квадры" оштрафовали за отсутствие горячей воды
Суд отказался оправдать курянина, осужденного за убийство девушки
В Курской области на производстве с начала года погибли четыре человека
В курских колониях проходит "неделя молитвы"
Курян призывают сообщать о пьяных за рулем
В Курске задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
В Курске проведут прием столичные кардиологи
Более трети населения Курской области - пенсионеры
В Курске пройдет фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования
Курянам предлагают измерить давление и определить индекс массы тела
Житель Курска украл у соседки банковскую карту