В Курске проверяют правомерность перехода многоэтажек в УК

СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-06T08:56:26+03:00

Куряне получили платежки от двух УК сразу Фото: Из архива КП.

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Госжилинспекция проверяет правомерность перехода курских многоэтажек в управляющие компании. Речь идет о доме № 7 по Магистральному проезду. Сейчас жильцы этой многоэтажки получают квитанции для оплаты ЖКУ одновременно от ООО УК «ПАРКОВАЯ» и ООО УК «СОСЕДИ».

Вопросом фальсификации протоколов общих собраний собственников, где вынесено решение о переходе дома в вышеуказанные организации, займутся прокуратура и УМВД. Соответствующие заявления направлены Государственной жилищной инспекцией Курской области.

В связи с этим случаем Госжилинспекция начала проверку правомерности перехода всех домов в управление ООО УК «ПАРКОВАЯ» и ООО УК «СОСЕДИ».

ИСТОЧНИК KP.RU