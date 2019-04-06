2019-04-06T08:52:16+03:00
Политика

В Курской области ужесточен контроль за палами травы

Главам районов и муниципальных образований поручено убрать сухостой
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе наступает пожароопасный периодВ регионе наступает пожароопасный периодФото: Из архива КП.
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Обеспечивать безопасность во время весеннего пожароопасного периода будут 1,3 тысячи человек и почти 400 единиц техники. Вопросы безопасности обсудили вчера на выездном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Черемисиновском районе.

Во время смотра сил и средств оперативных и коммунальных служб заместитель губернатора Курской области, председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов подчеркнул, что нужно усилить работу в весенний пожароопасный период, в особенности по ликвидации весенних палов.

Количество выездов для ликвидации палов сухой травы растет с каждым днем. В этой связи главам районов и муниципальных образований поручено убрать сухостой и ликвидировать несанкционированные свалки. Комитет лесного хозяйства в круглосуточном режиме ведет контроль за оперативной обстановкой.

Несмотря на то, что за последние пять лет в регионе не было зарегистрировано ни одного крупного природного пожара, лесопожарные формирования находятся в постоянной боевой готовности. Активизирована профилактическая работа с населением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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