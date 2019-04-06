Куряне заплатят в разы больше за благоустройство дворов

СЕГОДНЯ 08:22 2019-04-06T08:22:08+03:00

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Программа формирования современной городской среды продлена до 2024 года. С этого года программа вошла в национальный проект «Жилье и городская среда», сообщили в администрации региона.

В связи с изменением федерального законодательства теперь работы по благоустройству дворовых территорий можно проводить только на замежеванных земельных участках. При этом собственники должны вынести решение о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общедомового.

Если жильцы хотят провести дополнительные работы по благоустройству дворовой территории, то доля их софинансирования должна составлять не менее 20%. Речь идет только о тех дворовых территориях, которые включены в муниципальную программу с 20 февраля 2019 года. Это регламентирует постановление Правительства Российской Федерации № 106, принятое в феврале.

Если собственники отказываются от благоустройства дворовой территории или не принимают решение в установленные законом сроки, то муниципальное образование вправе исключить такие дворы из программы.

Еще ряд изменений связан с обязательными условиями для муниципалитетов. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее трех лет. Соглашения по благоустройству общественных территорий необходимо заключать не позднее 1 июля, дворовых – не позднее 1 мая. Кроме того, благоустраиваемые территории должны быть доступны для маломобильных групп населения.

ИСТОЧНИК KP.RU