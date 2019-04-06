В центре Курска задержали дебошира

СЕГОДНЯ 08:11 2019-04-06T08:11:06+03:00

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Вечером 5 апреля на пульт вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Курской области поступил сигнал тревоги из кафе, расположенном на улице Радищева. На вызов незамедлительно выехал экипаж группы задержания.

Администратор заведения указал росгвардейцам на мужчину средних лет, который вел себя агрессивно, оскорблял персонал и других посетителей. Правоохранители потребовали от гражданина, чтобы он прекратил нарушать общественный порядок. Однако на законные требования мужчина ответил правоохранителям оскорблениями в их адрес. При задержании дебошир оказал сотрудникам вневедомственной охраны сопротивление и повредил служебный автомобиль, сказали в Управлении.

Задержанный передан прибывшим на место сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU