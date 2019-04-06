2019-04-06T08:11:06+03:00
Происшествия

В центре Курска задержали дебошира

ЧП произошло в одном из кафе
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Мужчину передали полицейскимМужчину передали полицейскимФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Вечером 5 апреля на пульт вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Курской области поступил сигнал тревоги из кафе, расположенном на улице Радищева. На вызов незамедлительно выехал экипаж группы задержания.

Администратор заведения указал росгвардейцам на мужчину средних лет, который вел себя агрессивно, оскорблял персонал и других посетителей. Правоохранители потребовали от гражданина, чтобы он прекратил нарушать общественный порядок. Однако на законные требования мужчина ответил правоохранителям оскорблениями в их адрес. При задержании дебошир оказал сотрудникам вневедомственной охраны сопротивление и повредил служебный автомобиль, сказали в Управлении.

Задержанный передан прибывшим на место сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области планируют увеличить площади интенсивных садов
В Курске проверяют правомерность перехода многоэтажек в УК
В Курской области ужесточен контроль за палами травы
Куряне заплатят в разы больше за благоустройство дворов
Под Курском нашли авиабомбу
Сотрудника курской "Квадры" оштрафовали за отсутствие горячей воды
Суд отказался оправдать курянина, осужденного за убийство девушки
В Курской области на производстве с начала года погибли четыре человека
В курских колониях проходит "неделя молитвы"
Курян призывают сообщать о пьяных за рулем
В Курске задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
В Курске проведут прием столичные кардиологи
Более трети населения Курской области - пенсионеры
В Курске пройдет фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования
Курянам предлагают измерить давление и определить индекс массы тела
Житель Курска украл у соседки банковскую карту