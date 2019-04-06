Под Курском нашли авиабомбу
5 апреля на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны в поселке Поныри Поныровского района Курской области.
На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
Здесь обнаружили авиабомбу. Она изъята и вывезена на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщили в ГУ МЧС РОссии по Курской области.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU