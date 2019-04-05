Сотрудника курской "Квадры" оштрафовали за отсутствие горячей воды
Четыре многоэтажки зимой остались без коммунальной услуги
Прокуратура выписала штрафФото: Из архива КП.
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В январе и феврале этого года в Курске филиал ПАО «Квадра»-«Курская генерация» проводилс ремонт сети, в результате которого было прекращено горячее водоснабжение жителей четырех многоквартирных домов.
В нарушение действующих правовых норм во время ремонта период отсутствия горячего водоснабжения превысил установленную нормативную продолжительность более чем на 20 часов, сообщили в прокуратуре.
На основании постановления прокурора города Курска должностное лицо Филиала привлечено к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ к назначению в виде штрафа, добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU