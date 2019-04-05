Суд отказался оправдать курянина, осужденного за убийство девушки

СЕГОДНЯ 16:21 2019-04-05T16:21:43+03:00

Трагедия произошла в Железногорске два с половиной года назад

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Курский областной суд рассмотрел жалобу адвоката на приговор против 31-летнего жителя Железногорска, который признан виновным в убийстве. Как установлено в суде, 14 сентября 2016 года мужчина задушил девушку, закрыв неустановленным предметом дыхательные пути, сообщили в прокуратуре. После этого вывез труп в лесопосадку, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Разделив мнение государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого, суд дал ему 11 лет исправительной колонии строгого режима.

Приговор обжалован защитником осужденного, который просил оправдать его.

Определением суда апелляционной инстанции жалоба адвоката оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU