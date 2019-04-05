В Курской области на производстве с начала года погибли четыре человека

СЕГОДНЯ 16:15 2019-04-05T16:15:02+03:00

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С начала 2019 года в Курской области в результате производственных травм погибли четыре человека, сообщили в ФСС региона. Последний трагический случай произошел в марте. На одной из птицефабрик погиб 44-летний мужчина. Во время работы на линии по откорму бройлеров ему стало плохо – человек упал и получил травму головы, которая оказалась смертельной.

Помимо этого, девять человек в наступившем году получили тяжелые травмы. Так, в феврале на заводе по производству строительных панелей был ранен 38-летний работник. Он оказался зажат между двух формовочных поддонов с бетонными плитами, движущихся по конвейеру. Мужчина получил тяжелый перелом ноги. Пострадавший уже перенес несколько операций, но лечение еще не закончено.

Всего же за первый квартал этого года в региональное отделение ФСС РФ поступили сведения о 32 инцидентах, в которых работники получили травмы или погибли. Это меньше, чем за первый квартал 2018 года - тогда таких случаев было отмечено 39. На сегодня признало страховыми 27 из 32 случаев травматизма. Нестраховым пока признан лишь один инцидент, когда работник мебельной фабрики получил травму руки, работая на деревообрабатывающем станке вне рамок трудового договора. По остальным инцидентам продолжаются экспертизы.

Признание случая страховым означает, что пострадавшим за счет средств Фонда будет не только в полном размере оплачен больничный, но и при тяжелых случаях, лечение в больнице, а также санаторно-курортное лечение. Кроме того, при необходимости, Фонд оплатит технические средства реабилитации. Предусмотрены и другие выплаты пострадавшим. Общая стоимость расходов на реабилитацию одного травмированного порой исчисляется миллионами рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU