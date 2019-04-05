В курских колониях проходит "неделя молитвы"

СЕГОДНЯ 15:35 2019-04-05T15:35:31+03:00

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В течение недели представители епархии, курирующие колонии и следственный изолятор, проведут не только молебны о заключенных под стражу, об исполнении правосудия, об углублении заботы о жертвах преступления, об умножении любви в семьях заключенных, о возвращении бывших заключенных в гражданское общество, о сотрудниках УИС, но и беседы-лекции о духовно-нравственном воспитании человека, рассказали в пресс-службе ведомства.

- Это стало хорошей традицией для нас всех-, делится отец Александр.- Уже третий год мы проводим такие мероприятия и с каждым годом желающих в эту неделю может быть более усердно помолиться и за себя, и за своего ближнего становится больше. Кроме того разъяснительная работа об основах религии как православия, так и иных вероучений проводится и с сотрудниками учреждений, чтобы поддерживать их морально и духовно, повышая их нравственный уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU