В Курске задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 15:16 2019-04-05T15:16:41+03:00

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Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Курской области задержали 34-летнего местного жителя, который находился в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Курянин обратился в Росгвардию с заявлением о продлении разрешения на имеющееся оружие. Во время проверки его личности на наличие судимости, нарушений уголовного, административного законодательства было установлено, что против него возбуждено уголовное дело и мужчина находится в федеральном розыске. Кроме того, при проведении сотрудниками Центра технического осмотра оружия, были выявлены допущенные владельцем нарушения правил его хранения и ношения. За что он оштрафован.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы изъяли у нарушителя оружие и наложили административный штраф. Группа задержания вневедомственной охраны Росгврадии передала задержанного полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU