Более трети населения Курской области - пенсионеры

СЕГОДНЯ 14:11 2019-04-05T14:11:06+03:00

Расходы на соцполитику в регионе в этом году вырастут

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В 2019 году на социальную политику в Курской области направят 9 млрд рублей. Это на 1 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила врио председателя комитета социального обеспечения Светлана Ковалева.

36% населения Курской области – это около 400 тыс. человек – пенсионеры.

В рамках программы «Старшее поколение» подразумевается целый ряд мероприятий, которые должны обеспечить различную помощь пожилым курянам. Кроме этого, Министерством здравоохранения планируется ряд различных программ для скрининга болезней, характерных для старшего поколения. Все это поможет увеличить продолжительность и качество жизни. Предусмотрены в этом году средства и для расширения профилактических осмотров пожилых курян, а также для закупки автомобилей, которые будут доставлять маломобильных граждан из отдаленных районов области в лечебные учреждения, заверили в администрации региона.

В 2018 году в регионе зарегистрировано 10% населения, доходы которого ниже прожиточного минимума. Этот показатель в 2019 году планируется сократить до 5%. По словам Светланы Ковалевой, перед муниципальными образованиями поставлена задача провести анализ жизни населения на своих территориях и выявить людей с низкими доходами. На основании этого анализа будет разрабатываться социальный контракт, в рамках которого государство будет оказывать материальную поддержку. Это позволит человеку, оказавшемуся за чертой бедности по разным причинам, выйти из сложившейся ситуации.

Еще одно важное новшество – запуск ЕГИССО – единой государственной информационной системы социального обеспечения. Она объединит существующие на федеральном и региональном уровнях базы данных и повысит прозрачность социального обслуживания для государства и курян.

ИСТОЧНИК KP.RU