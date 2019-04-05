2019-04-05T13:15:37+03:00
Звезды

В Курске пройдет фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования

В нем примут участие юные воспитанники детских школ искусств
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Перед курянами выступят детские коллективыПеред курянами выступят детские коллективыФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

9 апреля в ДШИ № 2 им. И.П. Гринева (ул. Станционная, 12) в 11.00 откроется первый городской фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования «Открыты творчеству сердца». По задумке организаторов, фестиваль-конкурс поможет сохранить традиции ансамблевого музицирования, развивать творческий потенциал юных музыкантов, станет площадкой для обмена педагогическим опытом, популяризации классической русской, зарубежной и современной музыки.

В конкурсе примут участие юные воспитанники детских школ искусств Курска в возрасте от семи до 17 лет. Конкурсные выступления пройдут в двух номинациях: «Фортепианный ансамбль» и «Камерный ансамбль» в составе от двух до шести участников (инструментальные ансамбли струнно-смычковых, духовых и ударных инструментов с фортепиано, в том числе смешанные ансамбли различных инструментальных составов).

В состав жюри под председательством доцента кафедры специального фортепиано Воронежского государственного института искусств, кандидата искусствоведения, артиста ансамбля Воронежской государственной филармонии Ольги Калашниковой вошли музыканты-исполнители и педагоги Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курянам предлагают измерить давление и определить индекс массы тела
Житель Курска украл у соседки банковскую карту
Под Курском «Кашкай» улетел в кювет
Житель Курской области в газовой плите прятал наркотики
Под Курском сотрудники ДПС ловили пьяного водителя (видео)
В 2018 году в Курской области газом отравились семь человек
Курских школьников приглашают в Пожарно-спасательный музей
Сбербанк предложил малому бизнесу каталог франшиз
В Курске откроется выставка Александра Касаткина
5 апреля в Курске в районе ипподрома будут жечь траву
Роман Старовойт примет участие в предварительном голосовании «Единой России»
В Курской области бесследно исчез 19-летний парень
Под Курском сгорел деревянный жилой дом
Газовый баллончик в курской школе распылили случайно
В Курске из школы эвакуировали детей
Курская полиция разыскивает предполагаемого подозреваемого в краже
Николай Цыбин утвержден в должности замглавы Курска
Пожарная обстановка в Курске осложняется с каждым днем
В Курске в Сейме утонул мужчина
В Курске появился еще один почетный гражданин
Курянин изнасиловал и до смерти забил пенсионерку
В курском ЮЗГУ пройдет Неделя космоса