В Курске пройдет фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования

СЕГОДНЯ 13:15 2019-04-05T13:15:37+03:00

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9 апреля в ДШИ № 2 им. И.П. Гринева (ул. Станционная, 12) в 11.00 откроется первый городской фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования «Открыты творчеству сердца». По задумке организаторов, фестиваль-конкурс поможет сохранить традиции ансамблевого музицирования, развивать творческий потенциал юных музыкантов, станет площадкой для обмена педагогическим опытом, популяризации классической русской, зарубежной и современной музыки.

В конкурсе примут участие юные воспитанники детских школ искусств Курска в возрасте от семи до 17 лет. Конкурсные выступления пройдут в двух номинациях: «Фортепианный ансамбль» и «Камерный ансамбль» в составе от двух до шести участников (инструментальные ансамбли струнно-смычковых, духовых и ударных инструментов с фортепиано, в том числе смешанные ансамбли различных инструментальных составов).

В состав жюри под председательством доцента кафедры специального фортепиано Воронежского государственного института искусств, кандидата искусствоведения, артиста ансамбля Воронежской государственной филармонии Ольги Калашниковой вошли музыканты-исполнители и педагоги Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова.

ИСТОЧНИК KP.RU