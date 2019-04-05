Курянам предлагают измерить давление и определить индекс массы тела

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-05T13:01:36+03:00

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8 апреля специалисты центра здоровья Курской городской больницы №3 начинают долгосрочную акцию «Будьте здоровы!» по предупреждению хронических неинфекционных заболеваний у жителей микрорайона Парковая. Доктор и медицинские сестры разместятся со своим оборудованием прямо в торговом комплексе «Кристалл».

С 12.00 до 15.00 посетители смогут узнать цифры своего артериального давления, индекс массы тела, измерив рост и вес, определить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе, что актуально для курильщиков, а при необходимости проверить уровень глюкозы. Проведя эти обследования, медицинские работники оценят состояние сердечно-сосудистой системы, состояние легких, выявят факторы риска заболеваемости сахарным диабетом участников акции.

Подобные выезды станут регулярными.

Мероприятие пройдет по адресу Курск, пр-т Кулакова, 20.

ИСТОЧНИК KP.RU