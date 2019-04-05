2019-04-05T13:01:19+03:00
Происшествия

Житель Курска украл у соседки банковскую карту

И снял с нее 14 тысяч на покупку спиртного
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина снял 14 тысяч со счетаМужчина снял 14 тысяч со счетаФото: Из архива "КП"
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39-летняя курянка вышла из квартиры к знакомой, оставив дверь открытой. Это заметил сосед, который проходил в это время мимо. В коридоре он увидел открытую сумку, откуда похитил банковскую карту с надписью пин-кода.

В ближайшем банкомате мужчина снял 14 тысяч со счета и потратил их в тот же день на покупку спиртного. Потерпевшая получила сообщение о совершении операции с банковской карты и тут же обратилась в полицию.

Сотрудники полиции оперативно установили подозреваемого. По факту кражи возбудили уголовное дело. Следствие в законном порядке будет добиваться полного возмещения ущерба потерпевшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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