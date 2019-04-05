Житель Курска украл у соседки банковскую карту
И снял с нее 14 тысяч на покупку спиртного
Мужчина снял 14 тысяч со счетаФото: Из архива "КП"
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39-летняя курянка вышла из квартиры к знакомой, оставив дверь открытой. Это заметил сосед, который проходил в это время мимо. В коридоре он увидел открытую сумку, откуда похитил банковскую карту с надписью пин-кода.
В ближайшем банкомате мужчина снял 14 тысяч со счета и потратил их в тот же день на покупку спиртного. Потерпевшая получила сообщение о совершении операции с банковской карты и тут же обратилась в полицию.
Сотрудники полиции оперативно установили подозреваемого. По факту кражи возбудили уголовное дело. Следствие в законном порядке будет добиваться полного возмещения ущерба потерпевшей.
ИСТОЧНИК KP.RU