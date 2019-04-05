2019-04-05T12:02:22+03:00
Происшествия

Житель Курской области в газовой плите прятал наркотики

Схрон обнаружили полицейские
Яна ШЕЛЕСТ
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Наркотики изъяли и направили на экспертизуНаркотики изъяли и направили на экспертизуФото: Из архива "КП"
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Сотрудники Черемисиновского отдела полиции получили оперативную информацию, что сорокалетний местный житель незаконно хранит дома наркотики. «Траву» обнаружили в газовой плите.

Хозяин дома сознался, что наркотики сорвал в лесополосе и сохранил для собственного употребления. Поскольку газовой плитой пользовался редко и приходящие в гости туда не заглядывали, именно она была выбрана местом схрона.

Наркотики изъяли и направили на экспертизу, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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