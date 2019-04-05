2019-04-05T11:47:12+03:00
Происшествия

Под Курском сотрудники ДПС ловили пьяного водителя (видео)

Мужчина выбежал из салона и начал убегать
Яна ШЕЛЕСТ
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Под Курском экипаж ДПС после погони задержал пьяного водителя.Материалы пресс-служб

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Автомобиль блокировали и остановили Фото: Из архива "КП"

Автомобиль блокировали и остановилиФото: Из архива "КП"

Экипаж ДПС Октябрьского отдела полиции на автомобильной дороге Дьяконово-Суджа пытался остановить автомобиль ВАЗ. Водитель проигнорировал требование и прибавил скорость. Сотрудники ГИБДД начали вести преследование. Автомобиль блокировали и остановили.

Водитель выбежал из салона и попытался скрыться, но был задержан. Им оказался 32-летний житель Курска, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в УМВД по Курской области.

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Мужчина будет лишен водительских прав, а также ему будет назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Под Курском экипаж ДПС после погони задержал пьяного водителя.Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU

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