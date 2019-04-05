Под Курском сотрудники ДПС ловили пьяного водителя (видео)
Под Курском экипаж ДПС после погони задержал пьяного водителя.Материалы пресс-служб
Автомобиль блокировали и остановилиФото: Из архива "КП"
Экипаж ДПС Октябрьского отдела полиции на автомобильной дороге Дьяконово-Суджа пытался остановить автомобиль ВАЗ. Водитель проигнорировал требование и прибавил скорость. Сотрудники ГИБДД начали вести преследование. Автомобиль блокировали и остановили.
Водитель выбежал из салона и попытался скрыться, но был задержан. Им оказался 32-летний житель Курска, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в УМВД по Курской области.
В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Мужчина будет лишен водительских прав, а также ему будет назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
Под Курском экипаж ДПС после погони задержал пьяного водителя.Материалы пресс-служб
ИСТОЧНИК KP.RU