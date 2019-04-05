В 2018 году в Курской области газом отравились семь человек

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-05T11:25:10+03:00

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В 2018 году в Курской области произошло три несчастных случая, связанных с отравлением продуктами сгорания газа. В результате пострадало семь человек, пятерых - спасти не удалось.

Две трагедии произошли из-за грубейшего нарушения эксплуатации отопительной газовой печи. В одном случае газоход был закрыт заглушкой, а вентиляционный канал не обеспечивал необходимый обмен воздуха в помещении.

Во втором – дымоходный и вентиляционный каналы были засорены строительным мусором, и отсутствовала тяга. От отравления угарным газом погибла женщина, а двое ее детей были госпитализированы.

ГУ МЧС напоминает, что надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается в многоквартирных домах - управляющей компанией, а в жилых домах - собственником. Для этого нужно заключить договор со специализированной организацией. Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и, при необходимости, их очистка производится не реже трех раз в год в течение отопительного периода.

ИСТОЧНИК KP.RU