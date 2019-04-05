2019-04-05T10:40:58+03:00
Общество

Сбербанк предложил малому бизнесу каталог франшиз

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Существующий функционал каталога франшиз на сайте Сбербанка позволяет пользователям выбрать готовую бизнес-модель в соответствии со своими возможностями.

Каталог совмещен с другими сервисами Сбербанка. Есть возможность воспользоваться дистанционным сервисом по регистрации бизнеса и открытию счета, ознакомиться с доступными инструментами финансирования развития действующего бизнеса, заказать экспертизу инвестиционного проекта на основании имеющихся у банка данных.

Также пользователям каталога предлагаются аутсорсинг бухгалтерского учета, подключение облачных сервисов для упрощения и автоматизации бизнес-процессов и специальные условия для клиентов Сбербанка от продавцов франшиз. В дополнение ко всему клиенты могут воспользоваться возможностями пакета услуг «Легкий старт» — в том числе открытием расчетного счета и его обслуживанием за 0 рублей.

- Мы рассчитываем, что каталог франшиз станет полноценной витриной возможностей экосистемы Сбербанка для клиентов малого и микробизнеса, - рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» ПАО Сбербанк Александр Белокопытов.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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