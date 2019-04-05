В Курске откроется выставка Александра Касаткина

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-05T10:41:50+03:00

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11 апреля 2019 года в 12:30 в концертно-творческом центре «Звездный» состоится презентация фотопроекта Александра Касаткина «Духовная жизнь Черноземья». Выставка старооскольского фотографа открывается в период Великого поста, предшествующего самому главному христианскому празднику – Светлому Христову Воскресению.

На выставке представлено более сорока работ автора, выполненных в форматах пейзажной, архитектурной, портретной съемки и макросъемки. Фотохудожник запечатлел святые места Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей, а также моменты духовной жизни россиян.

Вход на выставку свободный, возрастных ограничений – нет. Выставка будет работать до 28 апреля. Телефон для справок: 54-82-25.

ИСТОЧНИК KP.RU