2019-04-05T10:41:50+03:00
Звезды

В Курске откроется выставка Александра Касаткина

Презентация фотопроекта «Духовная жизнь Черноземья» состоится 11 апреля
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Вход на выставку свободныйВход на выставку свободный
Изменить размер текста:

11 апреля 2019 года в 12:30 в концертно-творческом центре «Звездный» состоится презентация фотопроекта Александра Касаткина «Духовная жизнь Черноземья». Выставка старооскольского фотографа открывается в период Великого поста, предшествующего самому главному христианскому празднику – Светлому Христову Воскресению.

На выставке представлено более сорока работ автора, выполненных в форматах пейзажной, архитектурной, портретной съемки и макросъемки. Фотохудожник запечатлел святые места Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей, а также моменты духовной жизни россиян.

Вход на выставку свободный, возрастных ограничений – нет. Выставка будет работать до 28 апреля. Телефон для справок: 54-82-25.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске пройдет фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования
Курянам предлагают измерить давление и определить индекс массы тела
Житель Курска украл у соседки банковскую карту
Под Курском «Кашкай» улетел в кювет
Житель Курской области в газовой плите прятал наркотики
Под Курском сотрудники ДПС ловили пьяного водителя (видео)
В 2018 году в Курской области газом отравились семь человек
Курских школьников приглашают в Пожарно-спасательный музей
Сбербанк предложил малому бизнесу каталог франшиз
5 апреля в Курске в районе ипподрома будут жечь траву
Роман Старовойт примет участие в предварительном голосовании «Единой России»
В Курской области бесследно исчез 19-летний парень
Под Курском сгорел деревянный жилой дом
Газовый баллончик в курской школе распылили случайно
В Курске из школы эвакуировали детей
Курская полиция разыскивает предполагаемого подозреваемого в краже
Николай Цыбин утвержден в должности замглавы Курска
Пожарная обстановка в Курске осложняется с каждым днем
В Курске в Сейме утонул мужчина
В Курске появился еще один почетный гражданин
Курянин изнасиловал и до смерти забил пенсионерку
В курском ЮЗГУ пройдет Неделя космоса