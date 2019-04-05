5 апреля в Курске в районе ипподрома будут жечь траву

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-05T10:15:13+03:00

Управление обращается к гражданам с просьбой не проводить бесконтрольные отжиги

О контролируемом пале предупреждают в ГО ЧС

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5 апреля плановый контролируемый пал будет проведен в Сеймском округе города Курска на улице Магистральной (в районе ипподрома), сообщили в ГО ЧС города Курска.

Управление обращается к гражданам с просьбой не проводить бесконтрольные отжиги сухой растительности и соблюдать меры пожарной безопасности.

Если Вы стали свидетелем пожара, обнаружили очаг возгорания сухой растительности или мусора – незамедлительно сообщите об этом по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU