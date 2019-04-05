Роман Старовойт примет участие в предварительном голосовании «Единой России»

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-05T10:07:33+03:00

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Врио губернатора Курской области Роман Старовойт подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по выборам высшего должностного лица региона, которые состоятся 8 сентября.

Его кандидатуру в соответствии с Положением о предварительном голосовании предложил член Регионального политсовета «Единой России», председатель Совета молодых депутатов Курской области Михаил Шумаков.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Иванов отметил, что в случае победы Романа Старовойта на предварительном голосовании «Единой России» он получит дальнейшую поддержку Партии во время предвыборной кампании, и пожелал ему удачи.

ИСТОЧНИК KP.RU