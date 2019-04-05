2019-04-05T09:29:43+03:00
Происшествия

В Курской области бесследно исчез 19-летний парень

Юрий Волобуев вышел из дома в деревне Зиборово и назад не вернулся
Яна ШЕЛЕСТ
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Молодой человек мог направиться в КурскМолодой человек мог направиться в КурскФото: Соцсети
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Курский поисковый отряд «Лиза Алерт» и полиция разыскивают 19-летнего жителя Золотухинского района. 2 апреля Юрий Волобуев вышел из дома в деревне Зиборово и пропал.

Приметы пропавшего: рост около 180 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, глаза карие. Был одет в серую куртку с оранжевыми вставками, темно-синие джинсы, черные ботинки, а также возможно на нем была была синяя кепка.

Молодой человек мог направиться в Курск. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Юрия Волобуева или маршруте его передвижения, просят сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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