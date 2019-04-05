Под Курском сгорел деревянный жилой дом

СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-05T09:17:23+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек и шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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4 апреля примерно в половине девятого вечера в деревне Рудка Щигровского района загорелся жилой деревянный дом. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 13 города Щигры, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических и газовых сетей.

Возгорание локализовали в 20:51, ликвидировано полностью - в 20:54. В результате пожара в доме размером 5 на 9 метров сгорела и обрушилась кровля, огонь повредил стены и потолочное перекрытие. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU