Газовый баллончик в курской школе распылили случайно
В УМВД по Курской области прокомментировали ситуацию в школе № 46 Курска. 4 апреля там один из учащихся старших классов случайно распылил в коридоре газовый баллончик.
Педагоги оперативно провели эвакуацию детей и вызвали скорую. Нескольким школьникам была оказана медицинская помощь. Сейчас школа работает в штатном режиме, угрозы здоровью детей нет.
Выяснилось, что баллончик выпал из сумки у одного из старшеклассников. Другой ученик, заметивший это, не имея умысла, случайно его распылил.
В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят профилактические беседы с подростками и их родителями.
ИСТОЧНИК KP.RU