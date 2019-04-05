Газовый баллончик в курской школе распылили случайно

СЕГОДНЯ 09:06 2019-04-05T09:06:10+03:00

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В УМВД по Курской области прокомментировали ситуацию в школе № 46 Курска. 4 апреля там один из учащихся старших классов случайно распылил в коридоре газовый баллончик.

Педагоги оперативно провели эвакуацию детей и вызвали скорую. Нескольким школьникам была оказана медицинская помощь. Сейчас школа работает в штатном режиме, угрозы здоровью детей нет.

Выяснилось, что баллончик выпал из сумки у одного из старшеклассников. Другой ученик, заметивший это, не имея умысла, случайно его распылил.

В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят профилактические беседы с подростками и их родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU