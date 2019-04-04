Курская полиция разыскивает предполагаемого подозреваемого в краже
Всех, кому известна его личность, просят позвонить в полицию
Всех, кому известна его личность, просят позвонить в полициюФото: УМВД России по Курской области.
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Разыскивается предполагаемый подозреваемый в краже из магазина по проспекту Клыкова в Курске.
Все, кому известна его личность или любые установочные данные, могут круглосуточно и конфиденциально сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102 или 58-33-90.
ИСТОЧНИК KP.RU