Курская полиция разыскивает предполагаемого подозреваемого в краже

СЕГОДНЯ 16:54 2019-04-04T16:54:03+03:00

Всех, кому известна его личность, просят позвонить в полицию Фото: УМВД России по Курской области.

Всех, кому известна его личность, просят позвонить в полицию

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Разыскивается предполагаемый подозреваемый в краже из магазина по проспекту Клыкова в Курске.

Все, кому известна его личность или любые установочные данные, могут круглосуточно и конфиденциально сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102 или 58-33-90.

ИСТОЧНИК KP.RU