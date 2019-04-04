Николай Цыбин утвержден в должности замглавы Курска
Чиновник возглавляет архитектурно-строительный блок
Николай Цыбин является уроженцем Курской области
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В соответствии с решением Курского городского Собрания от 2.04.2019 г. № 106-6-ОС «О кандидатуре на должность заместителя главы Администрации города Курска» заместителем главы Администрации города Курска с 3 апреля 2019 года назначен Николай Алексеевич Цыбин.
Николай Цыбин является уроженцем Курской области. С 2002 по 2012 годы работал на разных должностях в комитете ЖКХ города Курска и в городской инспекции по ЖКХ и благоустройству, затем – в столичных структурах. В Курск вернулся с должности заместителя директора государственного казенного учреждения г. Москвы «Развитие московского региона».
ИСТОЧНИК KP.RU