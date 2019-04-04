2019-04-04T16:29:54+03:00
Происшествия

Пожарная обстановка в Курске осложняется с каждым днем

За сутки зарегистрировано 20 случаев горения сухой растительности
Яна ШЕЛЕСТ
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Огонь может перекинуться на расположенные рядом хозяйственные и жилые постройкиОгонь может перекинуться на расположенные рядом хозяйственные и жилые постройкиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В управлении по делам ГО и ЧС Администрации города Курска состоялось заседание оперативного штаба городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Пожарная обстановка в Курска осложняется с каждым днем. За прошедшие сутки зарегистрировано 20 случаев неконтролируемого горения сухой растительности. Основная угроза таких пожаров заключается в том, что огонь может перекинуться на расположенные рядом хозяйственные и жилые постройки.

С начала апреля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Курску и Курскому району вместе с представителями администраций округов ежедневно проводят рейды по контролю за пожарной обстановкой. За прошедшие два дня было составлено 15 протоколов за нарушения требований пожарной безопасности.

Профилактическая работа с населением будут усилена. В предстоящие выходные будут работать оперативные группы, подвижные пункты информирования и оповещения. Контроль пожарной обстановки будет осуществляться, в том числе, с помощью квадрокоптера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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