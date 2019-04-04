В Курске в Сейме утонул мужчина
Тело доставили в морг
Тело погибшего подняли на поверхностьФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:
4 апреля в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что в Курске в реке Сейм обнаружено тело мужчины. На место происшествия выехали спасатели аварийно-спасательной службы, сотрудники полиции и медики.
Тело погибшего подняли на поверхность и отвезли в морг. Обстоятельства смерти устанавливаются. Привлекалась группировка сил и средств в составе трех единиц техники и девяти человек.
Напоминаем, что 15 марта в Рыльске в реке утонул восьмилетний мальчик. Оставленный без присмотра родителей, он с другом вышел на хрупкий лед в заливе и провалился в воду.
ИСТОЧНИК KP.RU