2019-04-04T16:03:58+03:00
Происшествия

В Курске в Сейме утонул мужчина

Тело доставили в морг
Яна ШЕЛЕСТ
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Тело погибшего подняли на поверхностьТело погибшего подняли на поверхностьФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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4 апреля в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что в Курске в реке Сейм обнаружено тело мужчины. На место происшествия выехали спасатели аварийно-спасательной службы, сотрудники полиции и медики.

Тело погибшего подняли на поверхность и отвезли в морг. Обстоятельства смерти устанавливаются. Привлекалась группировка сил и средств в составе трех единиц техники и девяти человек.

Напоминаем, что 15 марта в Рыльске в реке утонул восьмилетний мальчик. Оставленный без присмотра родителей, он с другом вышел на хрупкий лед в заливе и провалился в воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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