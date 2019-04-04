В Курске появился еще один почетный гражданин

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-04T15:33:27+03:00

На протяжении 24 лет Малков Иван Васильевич проводит большую общественную работу в Курске

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Звание «Почетный гражданин города Курска» присвоено Малкову Ивану Васильевичу - председателю Курского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

Иван Васильевич удостоен звания за большой вклад в организацию работы по пропаганде боевых и трудовых традиций жителей города Курска, за заслуги в развитии ветеранского движения в городе, большую плодотворную работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Малков Иван Васильевич с 1995 года избирается в руководящие органы ветеранских организаций, с 2009 года возглавляет Курскую городскую общественную организацию ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

На протяжении 24 лет Малков Иван Васильевич проводит большую общественную работу в городе Курске, является активным участником региональных и городских общественных формирований, ведет активную работу в содействии кадетскому движению в городе Курске.

Малков Иван Васильевич награжден памятной медалью «Патриот России», медалью Союза городов воинской славы «За активную патриотическую деятельность», орденом «За заслуги в ветеранском движении», орденом «За верность Отечеству», орденом «Гвоздика», знаком «За особые заслуги перед городом Курском», медалью «Михаил Калашников». За успехи в воинской службе награжден 14 медалями, в том числе медалью «За воинскую доблесть».

ИСТОЧНИК KP.RU