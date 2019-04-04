2019-04-04T14:56:02+03:00
Общество

В курском ЮЗГУ пройдет Неделя космоса

В город снова приедет космонавт Олег Артемьев
Яна ШЕЛЕСТ
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С 8 по 11 апреля в ЮЗГУ будет проходить Неделя космосаС 8 по 11 апреля в ЮЗГУ будет проходить Неделя космосаФото: Из архива "КП"
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С 8 по 11 апреля в ЮЗГУ будет проходить Неделя космоса, приуроченная ко Дню космонавтики. В университете пройдут спортивные и творческие соревнования, интеллектуальные игры, конкурсы и многое другое.

Ученики 5-7 классов примут участие в турнире по бадминтону «Космическая подготовка». Будут организованы конкурсы фотографий и рисунков на космическую тематику. Выберут лучшее письмо и вопрос космонавту, а также станут соавторами космической интеллектуальной игры. В купольном кинотеатре университета будут проходить показы фильмов.

На праздник приедут почетные профессора университета: летчик-космонавт Олег Артемьев и правнук основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, главный специалист РКК «Энергия» Сергей Самбуров.

Торжественное событие, в котором примут участие почетные гости, состоится 11 апреля в 15:00 в актовом зале ЮЗГУ (г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94).

ИСТОЧНИК KP.RU

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