В курском ЮЗГУ пройдет Неделя космоса

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-04T14:56:02+03:00

С 8 по 11 апреля в ЮЗГУ будет проходить Неделя космоса Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

С 8 по 11 апреля в ЮЗГУ будет проходить Неделя космоса, приуроченная ко Дню космонавтики. В университете пройдут спортивные и творческие соревнования, интеллектуальные игры, конкурсы и многое другое.

Ученики 5-7 классов примут участие в турнире по бадминтону «Космическая подготовка». Будут организованы конкурсы фотографий и рисунков на космическую тематику. Выберут лучшее письмо и вопрос космонавту, а также станут соавторами космической интеллектуальной игры. В купольном кинотеатре университета будут проходить показы фильмов.

На праздник приедут почетные профессора университета: летчик-космонавт Олег Артемьев и правнук основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, главный специалист РКК «Энергия» Сергей Самбуров.

Торжественное событие, в котором примут участие почетные гости, состоится 11 апреля в 15:00 в актовом зале ЮЗГУ (г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94).

ИСТОЧНИК KP.RU