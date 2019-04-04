Куряне отмечают годовщину со Дня рождения выдающегося атомщика

СЕГОДНЯ 14:49 2019-04-04T14:49:29+03:00

Том Николаев не позволил провести в Курской области "чернобыльский эксперимент"

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4 апреля в Курской области отмечают 93 года со дня рождения выдающегося атомщика Тома Николаева. Не все знают, но изначально чернобыльский эксперимент, приведший к трагедии 1986 года, мог быть проведен на Курской АЭС. Тогда свое решительное "нет" сказал главный инженер станции Том Николаев.

В 1974 году Том Николаев приехал на строительство Курской АЭС. Он разработал множество мер, повысивших безопасность атомного реактора.

Его имя навсегда останется в памяти курян.

ИСТОЧНИК KP.RU