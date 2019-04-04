2019-04-04T14:34:41+03:00
Звезды

Курян приглашают на "Космический полдень"

В рамках проекта "Кино в театре" покажут картину "Пришелец"
Ольга ДАНИЛОВА
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Начало предсеансовго мероприятия в 12.30Начало предсеансовго мероприятия в 12.30Фото: Светлана ВОЛКОВА
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7 апреля в 13.00 в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» пройдет очередной показ – фантастическая драма 2018 года «Пришелец» 12+ от режиссера Александра Куликова. Предсеансовое мероприятие «Космический полдень» будет включать в себя два мастер-класса (бумагопластика и лепка) и выставку поделок от Центра детского творчества. Также перед зрителями выступят музыкальные коллективы города, а на экране будет показан советский мультфильм «Контакт» 1978 года.

Сценарий под рабочим названием «Марсианин» был написан сценаристом и режиссером Михаилом Расходниковым в 2009 году и разослан многочисленным компаниям, включая «Двадцатый Век Фокс СНГ», которая тесно сотрудничает с зарубежными студиями. Ответа не последовало. В 2012 российская кинокартины была запущена в производство. А в 2015 году вышел фильм режиссёра Ридли Скотта с Мэттом Деймоном в главной роли с аналогичным названием «Марсианин». Михаил Расходников обвинил авторов фильма в плагиате и подал в суд иск на компанию «20th Century Fox», но он был отклонён. Чтобы избежать сравнения с фильмом Ридли Скотта, создателям нашей киноленты пришлось переписывать сценарий и многое переснимать заново. Название поменяли на «Пришелец», дату выхода сдвинули на 2018 год.

Начало предсеансового мероприятия в 12.30. Билеты стоимостью 50 рублей в кассах Драмтеатра и Филармонии. Принимаются групповые заявки на льготных условиях. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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