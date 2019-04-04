2019-04-04T14:33:01+03:00
Общество

В Курске ночью украли семь крышек от люков

«Квадра» просит сообщать об открытых колодцах
Яна ШЕЛЕСТ
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Открытые тепловые люки представляют большую опасностьОткрытые тепловые люки представляют большую опасностьФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске ночью на улицах Звездная и Мыльникова похитили семь крышек от люков. В «Квадре» сообщили, что открытые тепловые люки представляют большую опасность, и попросили курян сообщать обо всех случаях хищения крышек или открытых колодцах. Можно позвонить в диспетчерскую службу компании по телефонам 39-48-64, 39-48-68, 39-48-88 или в полицию – 102.

Всего в зоне ответственности нашей компании – восемь тысяч люков. Ремонтные бригады регулярно обходят теплосети и устанавливают ограждения вокруг открытых колодцев. Но без участия горожан – все равно не обойтись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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