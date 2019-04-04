2019-04-04T12:47:31+03:00
Происшествия

В Курске парень попал в колонию за сбыт наркотиков

21-летний молодой человек не успел даже получить вознаграждение за "работу"
Ольга ДАНИЛОВА
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Суд дал ему 4,5 года колонииСуд дал ему 4,5 года колонииФото: Из архива КП.
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В Курске вынесли приговор 21-летнему молодому человеку, обвиняемому в сбыте синтетических наркотиков.

Его задержали с поличным сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Курской области. У парня при себе была крупная партия запрещенных веществ, расфасованная на разовые дозы.

Выяснилось, что предложение о незаконном заработке за распространение наркотиков путем тайников-закладок он нашел в Интернете. В указанном месте забрал оптовую партию, чтобы в дальнейшем разложить по более мелким закладкам. Тогда и был задержан полицейскими. Вознаграждения за противозаконную деятельность получить он не успел.

Обвиняемый полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.

Судом молодой человек признан виновным по ст. 228.1 УК РФ. Ему дали четыре с половиной года колонии строгого режима. Изъятые наркотики по решению суда будут уничтожены.

Сейчас сайт, где парень нашел незаконный заработок, а также рекламу наркотиков, заблокирован, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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