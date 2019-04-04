В Курске парень попал в колонию за сбыт наркотиков
В Курске вынесли приговор 21-летнему молодому человеку, обвиняемому в сбыте синтетических наркотиков.
Его задержали с поличным сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Курской области. У парня при себе была крупная партия запрещенных веществ, расфасованная на разовые дозы.
Выяснилось, что предложение о незаконном заработке за распространение наркотиков путем тайников-закладок он нашел в Интернете. В указанном месте забрал оптовую партию, чтобы в дальнейшем разложить по более мелким закладкам. Тогда и был задержан полицейскими. Вознаграждения за противозаконную деятельность получить он не успел.
Обвиняемый полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.
Судом молодой человек признан виновным по ст. 228.1 УК РФ. Ему дали четыре с половиной года колонии строгого режима. Изъятые наркотики по решению суда будут уничтожены.
Сейчас сайт, где парень нашел незаконный заработок, а также рекламу наркотиков, заблокирован, сказали в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU